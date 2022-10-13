محافظ القليوبية يتابع سير العمل بالمرحلة الثالثة بممشى أهل مصر فى بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة إنجازات أعمال المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع، بمدينة بنها ومدينة شبرا الخيمة.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلُغ طوله 450 متر بدايةً من أمام مجلس مدينة بنها وانتهاءا بملاهي نادي الشرطة، والذي يأتي تنفيذه على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، إذ تم الانتهاء من أعمال الخوازيق بالكامل وجاري عمل الصبات الخرسانية والكمر فوق الخوازيق، وتم الإنتهاء من هدم السور الخارجي للمشى وجاري الإنتهاء من صب السور بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد"الهجان"، على تسريع وتيرة العمل للإنتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين لخلق متنفساً جديداً لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وسيكون بعرض 10 أمتار مزود بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على استعادة الوجه الحضاري للمدن وتوفير فرص عمل للشباب.

ثم توجه "المحافظ" لمدينة شبرا الخيمة، وتفقد أعمال دهانات المباني المحيطة بقصر محمد علي وعددها 35 مبنى، تم الإنتهاء منها بالكامل، موجهاً ببعض الملاحظات وضرورة تلافيها على أسطح المباني، وضرورة صيانة أعمدة الإنارة، والاهتمام بالمنطقة المنزرعة أمام القصر وقص النجيلة وتقليم الأشجار بشكل جمالي يبرز معالم المنطقة والإهتمام بري الأشجار والنجيل، ويُذكر أن مساحة المباني التي تم ترميمها عبارة عن 7100 متر محارة لواجهات المباني ومساحة 900 متر للدهانات.

ووجه "محافظ القليوبية"، رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة للظهور دائماً بالشكل الائق للمحافظة، والعمل على تقديم خدمات متميزة لمواطني القليوبية، وإعادة المظهر الحضاري والإنضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة وإفتراش الباعة الجائلين في الطريق العام.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.