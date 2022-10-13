محافظ الغربية: جامعة طنطا تنجح فى تخريج كوادر قادرة على المنافسة بسوق العمل

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبي لتأسيس الجامعة، ووجه محافظ الغربية التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبى، والذي يتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، واحتفالات المولد النبوي الشريف وأيضا احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي وبمولد السيد أحمد البدوي، متقدما بخالص التهنئة لمصرنا الحبيبة بالتقدم والرقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤسس الجمهورية الجديدة، جمهورية الحلم والأمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح رحمي، أن المتابع لإنجازات الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة يشعر بل ويقدر ما تقوم به القيادة السياسية من أجل بناء الإنسان بداية من إطلاق رؤية مصر 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، والتي جاء بناء الإنسان في مقدمتها، فاهتمت الدولة بالصحة والتعليم، والثقافة والفنون، والرياضة وتنمية وصقل مهارات الشباب، وتمكين المرأة وذوي الهمم، وإطلاق المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والتي غيرت وجه الريف المصري، وساهمت في حل معظم مشكلات المجتمع إيمانا من القيادة السياسية، بأن الإنسان هو صانع الحضارة، ومحقق الانتصارات والإنجازات على مر العصور.

وأضاف المحافظ أن للتعليم الجامعي نصيبا كبيرا من اهتمام الدولة، فاهتمت بتطبيق معايير الجودة في التعليم، تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، تطوير البرامج الدراسية، استحداث برامج غير تقليدية، إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية وفروع للجامعات الأجنبية، إلى جانب تكثيف وتنوع الأنشطة الطلابية لفرز وتنمية مهارات الموهوبين والمبتكرين، كما اهتمت الدولة بتوجيه البحث العلمي لإيجاد حلول ابتكارية، للمشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية ومشكلات الصناعة إلى جانب تطوير نمط الخدمات البيئية والمجتمعية المقدمة من الجامعة للمجتمع.

وفي جامعة طنطا عروس حفل اليوم، والتي تخطو خطوات متسارعة، وتحقق انجازا تلو الآخر، جعلها تحتل تصنيفا" متقدما بين الجامعات المصرية بل والعالمية أيضا، وذلك من خلال قدرة الجامعة على تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل وإنتاج بحث علمي متميز، وتقديم خدمات مجتمعية ساهمت في دعم المحافظة في شتى المجالات.

وأشار محافظ الغربية إلى التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة الغربية وجامعة طنطا، والذي حقق نموذجا رائدا وغير مسبوق لتكامل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ الخطط والبرامج للوصول إلى أفضل النتائج، فلقد كان للتنسيق المستمر بين الطرفين، الدور الأكبر في نجاح المنظومة الصحية بالمحافظة بوجه عام ومواجهة جائحة كورونا بوجه خاص، والتي ضرب فيها الجيش الأبيض في المستشفيات الجامعية والحكومية، ومستشفيات التأمين الصحي بالغربية أروع البطولات والتضحيات، إلى جانب قدرتهم الفائقة على إدارة الأزمة باحترافية، الأمر الذي أدى إلى العبور بصحة مواطني المحافظة، والمحافظات المجاورة إلى بر الأمان.

كما أشار المحافظ إلى دور كليات الجامعة ومركز الاستشارات الهندسية في تقديم الدعم الفني والهندسي في معظم الفعاليات والمشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها مما كان له عظيم الأثر في تحقيق الكثير من الإنجازات، نذكر منها تنفيذ أكبر خطة رصف بالمحافظة منذ انشاءها بلغت 4.7 مليار جنيها وتطوير 7 مناطق عشوائية في طنطا والمحلة وتنفيذ مشروعات للإسكان الاقتصادي والاستثماري في 4 مراكز ومدن بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى، والتطوير الحضاري للميادين والأماكن الأثرية وعلى رأسها مسار العائلة المقدسة ومحيط مسجد السيد البدوي بإجمالي استثمارات بلغ ما يقرب من 64 مليار جنيها خلال 3 سنوات تولينا فيها المسئولية.

وأكد المحافظ أن مساهمات الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والاجتماعية لقرى المحافظة وخاصة قرى مركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان له عظيم الأثر في خدمة أهالينا في تلك القرى، كما أشار إلى أن تميز الجامعة والمحافظة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كان نتاجه أيضا فوز جامعة طنطا بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في برامج محو الأمية، وبالتزامن فقد فازت محافظة الغربية أيضا بالمركز الأول في محو الأمية والاستكتاببين محافظات الجمهورية بوجه عام وعلى مستوى حياة كريمة بوجه خاص وذلك لمرتين على التوالي.

وتابع محافظ الغربية كلمته بالحديث عن صدارة الغربية بين محافظات الجمهورية في نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بفضل فكر وجهد ومتابعة فرق العمل بالمحافظة، كذلك وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 27 COP وإطلاق وزارة التخطيط للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فقد سجلت محافظة الغربية أكبر عدد من المشروعات المقدمة للمبادرة على مستوى الجمهورية بلغ عددها 1277 مشروعا.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن وجود الجامعة داخل أي محافظة يمثل بيتا للخبرة والعلم والتعلم والثقافة، ولا بد أن تستفيد منه المحافظة من خلال تعاون مثمر وتكامل متوازن يساهم فيه كل طرف بقدراته التي تحقق الصالح العام للوطن والمواطنين، متقدما لجامعة طنطا بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي، عاشت مصر على الدوام قوية عزيزة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، تحت قيادة قائدا وطنيا ملهما وجيشا قويا قادرا ومؤسسات منضبطة متميزة وشعبا محبا وعاشقا لتراب وطنه.