محافظ الشرقية يترأس اجتماع تطوير نظام الجودة بالمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الإصلاح الإداري عملية ديناميكية متغيرة لا تتوقف، وتستهدف إحداث تغيرات أساسية في منظومة العمل لرفع مستوى الأداء داخل المؤسسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة إنتهت من تنفيذ خطوات تطبيق الحصول على شهادة الأيزو من خلال تطوير الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) كمرحلة أولى ليتم تعميمها بعد ذلك على المراكز والمدن والمراكز التكنولوجية الأخرى، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من مراحل دراسة الفجوة والتدريب والتوثيق، حيث تم توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بأعمال إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية طبقاً للمتطلبات القانونية والتعليمات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مراجعة الإدارة لتطوير نظام إدارة الجودة بالديوان العام و 3 مراكز تكنولوجية ليتطابق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO9001:2015 وإسترشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومحمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي ومنسق عمل فريق الأيزو والمهندس عاطف السيد استشاري نظم الأداء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام.



وجه محافظ الشرقية الشكر لمنظومة عمل الحصول علي شهادة الأيزو نظراً لجهدهم المبذول خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالحصول على الشهادة الدولية المعتمدة قائلاً أديتم ما عليكم وكنتم عند حسن ظني بكم ودائماً تتصدر محافظة الشرقية المشهد في كافة ملفات العمل الهامة.



ومن جانبه أوضح الخبير الوطني ومنسق عمل فريق الأيزو أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية العاملة في مجال تأهيل الهيئات والمؤسسات والمنظمات فى مختلف القطاعات للحصول على شهادات الأيزو المختلفة طبقاً للمعايير الدولية ، وذلك لتقديم المشورة والمساهمة في رفع كفاءة الجهاز الإداري ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لتحقيق الجودة المطلوبة تمهيداً للحصول علي شهادة الأيزو.



وخلال الإجتماع تم استعراض نبذه مختصره عن مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة وفرص التحسين ، وكذلك عرض قرارات اجتماعات مراجعة الإدارة السابقة والتغيرات في العوامل الداخلية والخارجية والمخاطر والفرص ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة بالإضافة إلى العمليات والأنشطة المتعلقه بكل إدارة ، وكذا قياس رضاء المواطنين من خلال الشكاوى الواردة منهم عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة ، كما تم إستعراض تقرير المراجعة الداخلية وأداء مقدمي الخدمات الخارجية من خلال إدارة التعاقدات والمشتريات ، ومدى كفاية الموارد البشرية، والموارد المالية الخاصة بالديوان العام.