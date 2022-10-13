محافظ الإسكندرية: "الغرفة التجارية" تقدم دورا هاما بالتجارة والصناعة

الإسكندرية -فريق المحافظات

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه اليوم نحتفل بمرور 100عام على صرح عظيم بمحافظة الإسكندرية، ونفتخر بمؤسسة وطنية تدعم المصالح الوطنية الداعم للدولة المصرية على مدار تاريخها.



وأضاف خلال احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أنه اليوم نلقتى لدعم كافة آليات التعاون المشترك لنصنع ونتنج محليًا وننمى صادراتنا، فالإسكندرية تقدم فرص مميزة وواعدة فى مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية لما تمثل من موقع متميز.



ومن جانبة قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى" خلال الاحتفال بمئوية الغرفة التجارية، أن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصرى سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصرى يدافع عن مصالحهم فى ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدى الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع فى 30 إبريل عام 1922.