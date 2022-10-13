محافظ الأقصر يناقش مستجدات ملفات تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي بحضور كلا من محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، لمناقشة مستجدات ملفات تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية.

شهدت الجلسة مناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملفي المتغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة، حيث أكد محافظ الأقصر على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتقاء بالمواطنين والتيسير عليهم، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة من المواطنين مع مراعاة البُعد الاجتماعي مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة، حيث حضر الإجتماع كل من وائل زكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ، ومحمد بهجت الصن، وباهي امين مسعود، وأحمد ادريس، وأماني الشعولي أعضاء مجلس النواب.

كما تم خلال اجتماع المحافظ، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتربية والتعليم، وإدارة المواقف، وزيادة عدد السيارات خط الأقصر – طيبة، والموافقة على خطوط سير جديدة بين الأقصر – الوادي الجديد، والأقصر – الطور والعكس، وكذلك الموافقة على خط سير الأقصر – حاجر خزام.

وكانت قد استضافت محافظة الأقصر، أمس الأربعاء، المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية.

وفي كلمته أكد محافظ الأقصر، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - cop 27 يعكس الأهمية والمكانة التاريخية لها، كما يأتي تأكيد لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من أهدافها مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وذلك من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.



محافظ الأقصر يناقش مستجدات ملفات تقنين أراضى الدولة



مناقشة مستجدات ملفات تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية