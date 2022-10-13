محافظ أسوان: جار العمل بتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بـ154 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد والتى بدأت منذ 3 أسابيع من خلال ماكينة ( FDR ) بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه بنظام الطبقة الخرسانية لأول مرة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان لتنفيذ هذا المشروع الحيوى الهام ، بالتوازى مع ما يقوم الجهاز بتنفيذه من مشروعات داخل نطاق المحافظة سواء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو مشروعات الخطة الإستثمارية أو غيرها من المشروعات الأخرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس مؤمن عباس مدير فرع الجهاز المركزى للتعمير بأسوان بأن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد سيتم ربطه بالطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة600 مليون جنيه ، وهو الذى سيساهم فى تحويل وإستيعاب حركة النقل الثقيل القادمة من المحاجر والمناجم حيث تم إنهاء أعمال تركيب العدايات بمواسير ( u.p.v.c ) بقطر 250 مللى مطابق للمواصفات تحسباً لتركيب أى خطوط للبنية الأساسية فى المستقبل.

وأشار إلى أنه جارى إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس وردم الحفر الناتجة من أعمال البنية التحتية ، مع رفع التراكمات بالطريق والشوارع الجانبية بطول 20 متر ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية لمستعمرة كيما ، وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة السن والدمك ، ثم رفع طبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة ( FDR ) وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الأسفلتية ، وما يعقبه من أعمال تركيب البلدورات والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير لخلق بانوراما جمالية متكاملة ، مع تحقيق السيولة المطلوبة فى الحركة المرورية وللمشاة بهذا الطريق الحيوى.