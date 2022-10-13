محافظة الجيزة: حملة لتطوير وإعادة تأهيل الطرق بحى العجوزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة، حملة لتطوير وتجميل وإعادة تأهيل الطرق وترميمها بحي العجوزة، لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعادة تأهيل الطرق واستمرار شن الحملات لتجميل الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال حفر لإصلاح كسر بمواسير مياه وردم بالرمال وتركيب بلاط وعمل فرمة دقشوم باقي الأسفلت بشوارع (شهاب - شارع العراق - شارع السودان - شارع سيد عبد الواحد من شارع محمد شفيق).

وشهدت الحملة، تركيب بلاط انترلوك وإعادة الشئ لأصله ناتج عن (تصريح تليفونات) بشارع الغزل والنسيج، وترميم وتركيب بلاط انترلوك وبلدورات بشوارع (عبد المنعم رياض حول مسجد الكوابجي - السودان ناصيه شارع الجهاد - السودان - المعتمدية).

كما أسفرت الحملة عن ترميم هبوط في الأسفلت، ورفع مخلفات وعمل فرمة دقشوم باقي الاسفلت بعدة شوارع (أحمد عرابي مع الرشيد شارع 26 يوليو)، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة سلم المشاه بيمين المحور أرض اللواء؛ للظهور بالمظهر الحضارى اللائق بحى العجوزة، وذلك بمتابعة اللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة.