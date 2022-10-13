اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:01 م
أكرم القصاص
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مجلس النواب العراقى يبدأ التصويت السرى لاختيار رئيس الجمهورية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:48 م
مجلس النواب العراقى يبدأ التصويت السرى لاختيار رئيس الجمهورية مجلس النواب العراقى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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بدأ مجلس النواب العراقى، اليوم الخميس، بالتصويت السرى لاختيار رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقى، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت السرى لاختيار رئيس الجمهورية".

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، اعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقب انعقاد الجلسة، تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر احمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس.


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