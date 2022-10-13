اليوم السابع
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ماكرون: سنعيد تشغيل 10 مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:00 ص
ماكرون: سنعيد تشغيل 10 مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قررت إعادة تشغيل 10 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 2" الأربعاء: "اليوم لدينا 30 من 56 مفاعلا نوويا عاملة. في الأسابيع المقبلة سيكون هناك 40 مفاعلا... هدفنا أن يكون لدينا 45 مفاعلا عاملة في يناير".

وفي مايو من هذا العام، كشفت وكالة السلامة النووية الفرنسية عن آثار تآكل في 12 مفاعلا نوويا، مما أدى لاحقا إلى إغلاقها وتم إغلاق عدد من المفاعلات الأخرى للإصلاحات المجدولة.

وقالت شركة الطاقة الفرنسية EDF، المشغل لمحطات الطاقة النووية في البلاد، إنها ستعيد تشغيل جميع المفاعلات المتوقفة قبل الشتاء، لتجنب نقص الكهرباء في البلاد وسط الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.

 


ماكرون

الطاقه الكهربائيه

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فرنسا

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