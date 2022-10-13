للمرة الأولى.. فرنسا تبدأ مد ألمانيا بالغاز للتغلب على توقف الشحنات الروسية

وكالات الأنباء

بدأت فرنسا اليوم الخميس، للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا فى إطار التضامن الأوروبى فى مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسى، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي "جى ار تى غاز" (GRTgaz).

وبدأت عمليات التسليم الأولى من الغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة صباحاً بمعدل 31 جيجاوات بالساعة باليوم، مروراً بمدينتيْ أوبرجايلباش "موزى" من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب ما نقل موقع "الشرق" الإخبارى عن الشركة.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وقع في 5 سبتمبر الماضي اتفاق تضامن مع ألمانيا، تعهد من خلاله بضخ كميات من الغاز الطبيعي إلى برلين خلال فصل الشتاء المقبل.

يذكر أن اتفاقيات التضامن الأوروبية تستمح للدول المتجاورة داخل الاتحاد الأوروبى بتزويد بعضها بعضا بالغاز الطبيعي في حالة نقص الإمدادات لأي سبب.

يشار إلى أن الاتفاق الأول بين فرنسا وألمانيا كان يقضي بضخ 100 جيجاواط/ساعة يوميا، أي نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا وذلك خلال الأسبوع الجاري الذي يبدأ في 10 أكتوبر الجاري ولكن لم يحدث ذلك.