للسائقين.. اعرف تحويلات مرورية لإنشاء محور 26 يوليو الجديد بالجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور، مجموعة من التحويلات مرورية لإنشاء محور 26 يوليو الجديد منعا للزحام بعد إجراء عملية الغلق الكلى لبعض مطالع ومنازل كبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى )، في أعمال تستغرق شهرين، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية للمحور الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، والذى يشمل مشروعات ( محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو ) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى ) وذلك على النحو التالى:-

1-منزل كوبرى 15 مايو ( الأول ) للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو "مناطق المحاربين القدماء".

2- مطلع كوبرى 15 مايو ( الثانى ) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3- مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

ويستلزم ذلك غلق كلى للحركة المرورية إتجاه المطالع والمنازل المشار إليها ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.



المحاور البديلة والتحويلات:-

1- حركة المركبات القادمة من اعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

2- حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3- حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى إتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل إتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك إتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.