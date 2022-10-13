لحظة صادمة.. سقوط عجلة طائرة بعد إقلاعها فى إيطاليا.. فيديو

كتبت: شيماء عبد المنعم

أظهر مقطع فيديو نُشِر على تويتر لحظة سقوط عجلة من طائرة، مباشرة بعد إقلاعها من إيطاليا وتوجهها نحو الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن كيفية هبوطها، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أن طائرة من نوع "بوينج دريمليفتر" فقدت واحدة من عجلاتها، التي تزن نحو 100 كلج، بعد ثوان من إقلاعها من مطار تارانتو في إيطاليا.

Boeing 747-400 Dreamlifter tem fogo em um de seus pneus e perde a roda após a decolagem pic.twitter.com/K00lLLf7Bg — AEROIN (@aero_in) October 11, 2022

ورصد الفيديو لحظة انفصال العجلة عن الطائرة، التى كانت متوجهة صباح الثلاثاء إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، وسقوطها على الأرض.

وجرى العثور عليها في وقت لاحق خارج حدود المطار المتواجد في جنوب إيطاليا، وذكرت "ديلي ميل" أنه على الرغم من سقوط العجلة إلا أن الطائرة هبطت بسلام في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "بوينج"، في بيان، "هبطت طائرة دريمليفتر، تديرها شركة "أطلس للطيران"، بسلام في وقت سابق اليوم، في مطار تشارلستون الدولى، بعد أن فقدت عجلة من معدات الهبوط عند الإقلاع من مطار تارانتو"، وأضافت، "سندعم عملية التحقيق".