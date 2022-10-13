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لحظة صادمة.. سقوط عجلة طائرة بعد إقلاعها فى إيطاليا.. فيديو

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:08 ص
لحظة صادمة.. سقوط عجلة طائرة بعد إقلاعها فى إيطاليا.. فيديو سقوط عجلة طائرة بعد إقلاعها في إيطاليا
كتبت: شيماء عبد المنعم

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أظهر مقطع فيديو نُشِر على تويتر لحظة سقوط عجلة من طائرة، مباشرة بعد إقلاعها من إيطاليا وتوجهها نحو الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن كيفية هبوطها، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أن طائرة من نوع "بوينج دريمليفتر" فقدت واحدة من عجلاتها، التي تزن نحو 100 كلج، بعد ثوان من إقلاعها من مطار تارانتو في إيطاليا.
 
 
ورصد الفيديو لحظة انفصال العجلة عن الطائرة، التى كانت متوجهة صباح الثلاثاء إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، وسقوطها على الأرض.
 
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وجرى العثور عليها في وقت لاحق خارج حدود المطار المتواجد في جنوب إيطاليا، وذكرت "ديلي ميل" أنه على الرغم من سقوط العجلة إلا أن الطائرة هبطت بسلام في الولايات المتحدة.
 
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وقالت شركة "بوينج"، في بيان، "هبطت طائرة دريمليفتر، تديرها شركة "أطلس للطيران"، بسلام في وقت سابق اليوم، في مطار تشارلستون الدولى، بعد أن فقدت عجلة من معدات الهبوط عند الإقلاع من مطار تارانتو"، وأضافت، "سندعم عملية التحقيق".
 

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