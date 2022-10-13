لجان بيطرية تجرى عمليات التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأرمنت وإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن تواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشكلت عدة لجان طبية بيطرية وهى، لجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، ورافقت اللجنة الطبية البيطرية الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، وتم عمل التوعيات الإرشادية البيطرية للمواطنين ومربى وتجار الأغنام والماعز بأهمية تحصين الأغنام والماعز الخاصة بهم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حرصاً على صحتها وسلامتها من هذا المرض.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه تمت التوعية بخطورة مرضى طاعون المجترات الصغيرة وما يسببه من خسائر إقتصادية، بالإضافة إلى تعريف مربي وتجار الأغنام والماعز بالمرض، من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية ترجيع الاغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا.

كما تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتم توعية المواطنين من مربي وتجار الأغنام والماعز بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الأغنام والماعز الخاصة بهم لتحصينها.



لجان بيطرية تجرى عمليات التحصين ضد مرض طاعون المجترات



حملات تحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأرمنت وإسنا