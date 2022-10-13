لأول مرة تعيين معيد من ذوى الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً طارئاً مع أعضاء مجلس قسم الإعلام بكلية الآداب، وذلك لمناقشة بعض الأمور الطارئة المطروحة على جدول الأعمال، بحضور الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام، والدكتور فوزى عبد الغنى، والدكتورة سحر وهبى، والدكتور صابر حارص الأساتذة المتفرغين بالقسم، وعدد من أعضاء مجلس القسم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على ترشيح درجة معيد بشعبتي الصحافة والعلاقات العامة من خريجى عام 2021/2022، مضيفاً أنه تم الموافقة على ترشيح الخريج عربي محمد نعمان والذى حصل على تقدير امتياز خلال 4 سنوات بكلية الآداب بقسم الإعلام شعبة الصحافة وتصدر أوائل الدفعة على الشعبة رغم إعاقته البصرية .

وأكد عبد الخالق، أن الدولة المصرية قد وضعت ذوى الهمم فى مقدمة أولوياتها وعملت علي تلبية مطالبهم ودمجهم في المجتمع، والاستفادة المثلي من مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية، مع صقل مهاراتهم في مختلف المجالات، مضيفاً أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحرص الجامعة علي دعم الطلاب ذوى الهمم والاعاقات المختلفة وتلبية كافة احتياجاتهم داخل الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة شكره للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم للجامعة فى كافة أنشطتها، كما وجه الشكر أيضاً لأعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الاداب على استجابتهم السريعة لتنفيذ هذا الأمر.