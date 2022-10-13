كلية طب الأقصر تقدم الخدمات الطبية لـ1500 حالة ضمن قافلة بقرية البغدادى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الأقصر، قافلة طبية من كلية الطب بقرية البغدادى، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء حامد، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة.

وشارك فى القافلة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب،فى التخصصات الطبية؛ النساء والتوليد، والأطفال، القلب، الصحة العامة، الجراحة العامة، باطنة عامة، والرمد، وقدمت القافلة الخدمات الطبية لأكثر من 1500 حالة، وتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية عن الإدمان، وفيروس كورونا وبعض الأمراض المزمنة والتوعية الأسرية، حيث يأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة الأقصر بخدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالى الأقصر.

وفى نفس السياق شارك الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الذى ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس مقترح اللائحة الاسترشادية الموحدة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات المصرية، كما ناقش المجلس فى جلسته الـ63، والتى انعقدت اليوم بمقر المجلس الأعلى للجامعات، الأبحاث التى تم إعدادها فيما يتعلق بمكافحة الفساد تمهيدًا لإطلاق مسابقة بين الجامعات فى هذا الشأن، فضلًا عن مناقشة المقترحات المقدمة كدليل استرشادى لسياسات الملكية الفكرية.

كما شارك الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الذى ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.



كلية طب الأقصر تقدم الخدمات الطبية لـ1500 حالة



فعاليات كلية طب الأقصر تقدم الخدمات الطبية لـ1500 حالة