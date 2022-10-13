اليوم السابع
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كلية الزراعة الإسكندرية تستقبل وفد الجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة MATE

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:19 م
كلية الزراعة الإسكندرية تستقبل وفد الجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة MATE كلية الزراعة الإسكندرية تستقبل وفد الجامعة المجرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة وفداً من الجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة MATE، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

قام عميد الكلية خلال اللقاء بتعريف الوفد بأقسام وبرامج الكلية المختلفة وأنشطتها في مجال التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، وقام الوفد بزيارة المعمل المركزي بالكلية حيث قدم الدكتور محمد الطاهر بدوي المدير التنفيذي لوحدة التحاليل والخدمات العلمية شرحاً تفصيلياً لأنشطة المعمل المختلفة والتحاليل التي يمكن إجرائها به، كما قدم الدكتور سامح علي عوض المدير التنفيذي لوحدة التصنيع الزراعي شرحاً مفصلاً لنشاطات المعمل الإرشادي بالكلية.. حضر اللقاء وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من اساتذة الجامعة.


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