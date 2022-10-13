كلية التربية بجامعة قناة السويس تحتفل بانتصار أكتوبر والطلاب الجدد.. صور

الاسماعيلية: صبرى غانم

احتفلت كلية التربية جامعة قناة السويس، بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصار أكتوبر المجيد، اليوم بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب الجدد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بالاسماعيلية.



شارك فى الاحتفالية، الشهيد الحى عبد الجواد سويلم الحاصل على 5 أنواط تكريم من الرؤساء والقوات المسلحة، حيث منحه نائب رئيس الجامعة وعميد التربية درعى الجامعة وكلية التربية، تقديرا لدوره الوطنى الكبير خلال حرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، وذلك بمشاركة الدكتورة حنان محمود وكيل كلية التربية لشؤن التعليم والطلاب، والزميل عبد الحليم سالم، ولفيفا من الأساتذة والطلاب واتحاد طلاب الكلية.



فى كلمته أشاد الدكتور ‏مدحت صالح عميد كلية التربية بالإسماعيلية بالانتصار العظيم الذى حققته القوات المسلحة المصرية فى سيناء، حيث كان الشعب المصرى كله يقف خلفه قوات المسلحة خلال هذه الحرب والتى لولا بطولات القوات المسلحة ولولا الشهداء ما كنا نحتفل هذا اليوم هنا على أرض الإسماعيلية، ‏مطالبا الطلاب الجدد لطلاب كلية التربية باستلهام العبرة من انتصار أكتوبر، والتركيز على تحصيل العلم وتحقيق اقصى الغايات والدرجات العلمية خلال دراستهم المقبلة مع الالتزام بتعاليم وتقاليد الحرم الجامعى،لافتا إلى الدعم الكبير من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة لكلية التربية وطلابها.



‏وشدد الدكتور محمد عبد النعيم،على الطلاب الجدد وضرورة الالتزام بالزى المناسب،والذى يتناسب مع الحرم الجامعى،بالإضافة إلى عدم ارتداء الأزياء الخارجة عن الذوق العام خلال دراستهم فى الحرم الجامعى،و مراعاة كل ذلك حتى يتلافى الطلاب العقوبات‏، التى يفرضها القانون فى حالة المخالفة لافتا إلى أهمية التركيز على تحصيل العلم وعلى التفوق الدراسى وخاصة أنهم سيعملون فى مهنة سامية،وهى مهنة التدريس وهى من أعظم المهن الإنسانية.



وتحدث البطل عبد الجواد سويلم، المشهور باسم الشهيد الحى عما تعرض له خلال فترة حرب الاستنزاف حيث أصيب ببتر فى الساقين واليد اليمنى وعينه اليمنى، خلال مشاركته فى عملية لسلاح الصاعقة فى فترة حرب الاستنزاف، ومع ذلك أصر على المشاركة فى حرب 73، حيث لقب بـ"الشهيد الحى" لأنه المحارب الوحيد الذى خاض حربا ميدانيا وهو مصاب ببتر فى الساقين واليد اليمنى وإصابة فى العين، ولكنه طلب الاستمرار فى كتيبة الصاعقة خلال حرب الاستنزاف.



أوضح أنه عندما أصيب بالبتر ونقل للمستشفى زاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعندما طلب منه العودة للقتال، قال عنه عبد الناصر لمرافقيه "هذا هو الشهيد الحى".



وقال إنه يحمل سويلم ثلاثة أنواط لشجاعة، منحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نوط الشجاعة الأول، واثنين من الرئيس أنور السادات، وخلال الاحتفال باليوبيل الفضى لنصر أكتوبر عام 1998، مُنح ميدالية مقاتلى أكتوبر.









اثناء التكريم



البطل عبد الجواد سويلم والزميل عبد الحليم سالم



الزميل عبد الحليم سالم أثناء الحفل



جانب من التكريم



جانب من الحفل (1)



جانب من الحفل (2)



خلال الإحتفال



منصة الحفل



