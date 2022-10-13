اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبل أيام من الإطلاق الرسمى.. كل ما تريد معرفته عن المرصد الإحصائى الجديد

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص
قبل أيام من الإطلاق الرسمى.. كل ما تريد معرفته عن المرصد الإحصائى الجديد المرصد الاحصائى على مبنى جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدء البث التجريبي للمرصد الإحصائي الجديد، انطلاقا من أهمية الاعتماد على البيانات والتي تمثل الركيزة الأساسية التي تستخدمها الدولة لبلورة وصياغة سياستها.

 

وفى هذا الإطار يعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن المرصد الإحصائي الجديد وفقا لما يلي:

 

يوفر البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع اهداف الجهاز في رفــع الوعى الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عاماً.

 

يأتي في إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً.

 

إتاحة المرصد الإحصائي لمختلف وسائل الإعلام من خلال موقع إلكتروني خاص بالمرصد لعرض محتواه بكافة البرامج الإعلامية، للاستفادة منها في توضيح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام.

 

تقسم شاشة المرصد إلى أربعة أجزاء "الجزء الأول خاص بالساعة السكانية، والجزء الثاني يتعلق بأحدث المؤشرات والإحصاءات المتاحة، ويعرض الجزء الثالث الطقس والمناخ، أما الجزء الرابع والأخير فيعرض شريطاً للأخبار.

من المخطط أن يتم ربط هذا المرصد لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة بالمحافظات.

 

WhatsApp Image 2022-10-12 at 13.43.51
المرصد الإحصائى الجديد

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد

المرصد الاحصائي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة