فى آخر جلساتها اليوم.. "تحقيقات الكونجرس" تركز على "الحالة الذهنية" لترامب

كتبت: نهال أبو السعود

تجتمع لجنة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى التى تحقق فى هجوم العام الماضى على مبنى الكابيتول اليوم لما يمكن أن يكون آخر جلسة استماع عامة لها قبل الانتخابات النصفية، وستتخذ "الحالة الذهنية" للرئيس السابق ترامب خلال تلك الفترة التى أعقبت اعلان خسارته الانتخابات الرئاسية 2020.

خلال ثمانى جلسات استماع فى يونيو ويوليو، عملت اللجنة لاكتشاف إلى أى مدى سعى ترامب وأعضاء دائرته الداخلية للاستفادة من سلطات الرئاسة لإبقائه فى منصبه على الرغم من هزيمته الانتخابية التى نتج عنها اعمال الشغب فى 6 يناير 2021 واقتحام بعض من أنصاره لمبنى الكونجرس فى واشنطن.

ولكن بعد مرور 16 شهرًا على التحقيق، يواجه المحققون مهمة شاقة تتمثل فى تحليل الأدلة من عشرات الآلاف من المستندات وأكثر من 1000 مقابلة مع شاهد، وتجميعها فى حجة ختامية موجزة وتقديمها فى شكل سرد مقنع قادر على إقناع الناخبين أن ترامب وأنصاره يشكلون تهديدًا مستمرًا للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

لأكثر من ساعتين يوم الخميس، سيبدأون هذه العملية، وقال أحد مساعدى اللجنة: "سنركز بشكل خاص على الحالة الذهنية للرئيس السابق ومشاركته فى هذه الأحداث فور وقوعها".

وأضاف: "إذن ما ستراه هو تجميع لبعض الأدلة التى قدمناها بالفعل مع تلك المعلومات الجديدة التى لم يسبق لها مثيل لتوضيح مركزية دونالد ترامب من الوقت السابق للانتخابات".

وتأتى جلسة الاستماع بعد أن أعادت اللجنة جدولة ما كان مقررًا فى الأصل أن تكون فى أواخر سبتمبر بسبب إعصار إيان، مما أدى إلى تأخير عرضها لمدة أسبوعين ودفعها إلى اقتراب موعد الانتخابات النصفية.

وتعهدت اللجنة بتقديم تفاصيل حول الأدلة التى جمعوها طوال الصيف، حيث قال النائب جيمى راسكين (ديمقراطى من ولاية ماريلاند) أن اللجنة كانت تكافح من أجل كيفية تقديم "سيل من المعلومات الجديدة".

ومن بين التفاصيل التى من المتوقع أن تشاركها اللجنة اليوم، معلومات جديدة تم الحصول عليها من الوثائق التى سلمتها الخدمة السرية والتى تضمنت اكثر من مليون رسالة.