فوز المستشار عرفة دريع برئاسة نادى قضاة جنوب سيناء بالتزكية

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة جنوب سيناء، فوز المستشار عرفة دريع نائب رئيس محكمة النقض بمنصب رئيس النادى بالتزكية.

واختار أعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة جنوب سيناء المستشار عرفه دريع نائب رئيس محكمة النقض بمنصب رئيس النادى والمستشار عاصم عبد الحميد نصر عن مقعد المتقاعدين والمستشار سامح عبد الوهاب رئيس الاستئناف بمنصب وكيل النادي والسكرتير العام والمستشار عادل الشاذلي رئيس الاستئناف بمنصب السكرتير العام المساعد والمستشار عادل حراجي رئيس الاستئناف بمنصب امين الصندوق والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الاسئناف بمنصب مقعد القضاه المعارين.

كما فاز بعضوية مجلس الإدارة المستشار الدكتور أيمن فؤاد جرجس رئيس الاستئناف، والمستشار رضا سالمان نائب رئيس محكمة النقض والمستشار باسم دسوقى رئيس الاستئناف والمستشار أحمد أمين رئيس الاستئناف والمستشار جيهان البطوطي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم فاز القاضي أحمد سلامة عفيفي رئيس المحكمة والقاضي محمد عياد رئيس المحكمة، وعلى مقاعد النيابة العامة كل من فادي شاكر وكيل النائب العام وعبد الرحمن الرياشى وكيل النائب العام وأحمد سعيد مرعي وكيل النائب العام ومحمد عصام وكيل النائب العام.

ويعد نادى قضاة جنوب سيناء من أندية القضاة الهامة نظرا لموقعه المتميز في محافظة جنوب سيناء وتقديمه لجميع لخدمات المختلفة لجموع القضاة، حيث وعد المستشار المستشار عرفه دريع رئيس النادى بتوفير كافة سبل الدعم لقضاة مصر الاجلاء من خلال هذا النادى وتحقيق مطالب الجمعية العمومية.