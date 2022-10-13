فشل انتخاب رئيسًا لمجلس النواب الإيطالى فى الاقتراع الأول

فاطمة شوقى

فشل أعضاء مجلس النواب الإيطالى الجديد فى اختيار رئيسًا للمجلس مع أول اقتراع لاختياره، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وأسفر الاقتراع الداخلى فى مجلس النواب عن 368 بطاقة اقتراع فارغة، و10 بطاقات باطلة و6 بطاقات مختلفة، مما بعث بـ"دخان أسود" فى إشارة إلى فشل النواب الجدد في التوافق على رئيس لمجلس النواب الجديد ذو الأغلبية اليمينية.

ولانتخاب رئيسًا لمجلس النواب لابد من تصويت أغلبية ثلثي المجلس، بما في ذلك البطاقات الفارغة، والباطلة، في الاقتراع الأول، فيما تكفي الأغلبية في الاقتراع الثاني، ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع الثاني في وقت لاحق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت إيطاليا.

وتصدر حزب "فراتيللي ديتاليا" النتائج بحصوله على 26.4 % في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي، في اختراق تاريخي هو الأول لحزب يميني متطرف منذ 1945، ضمن تحالف ليمين الوسط في إيطاليا والذي حصل على 44% الانتخابات التشريعية المبكرة.