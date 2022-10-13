فريق حياة كريمة بأسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى "أبو سمبل وقورتة"

وفى هذا الإطار، تابع فريق حياة كريمة بمحافظة أسوان، برئاسة المهندس ناجح مصطفى، نسب ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قريتى أبو سمبل وقورته 2 التابعين لمركز نصر النوبة والتى يستفاد منها أكثر من 30 ألف نسمة موزعين على 16 تابعا.

وشملت جولة فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة والتى رافقهم فيها مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين تفقد عدد من المشروعات داخل قرية أبو سمبل منها مشروع تجديد ورفع كفاءة وتوسعة مدرسة أبو سمبل الإبتدائية والذى تم نهوه بنسبة 100 % ، وبدأت الدراسة بالمدرسة مع بداية العام الدراسى الحالى.

كما تفقد أعضاء الوحدة نقطة الإسعاف بقسطل والتى تم نهوها بنسبة 100 % ، ثم تفقد مشروع مركز شباب توشكى شرق بنسبة تنفيذ 75 % ، بجانب تفقد مجمع خدمات قرية أبو سمبل الإبتدائية بنسبة تنفيذ 95 % ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تجديد ورفع كفاءة مدرسة قسطل الإبتدائية والذى تم نهوها بنسبة 100 % ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقسطل والجارى العمل فيه بنسبة تنفيذ 40 %.

وتواكب ذلك مع العمل فى مشروع تنفيذ الوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسبة 40 % ، فيما جارى العمل فى مشروع إحلال وتجديد غرف محابس مياه الشرب والصرف الصحى بقرية أبو سمبل ٧٥% ، بينما جارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب توماس وعافيه ٧٥% ، وكذا جارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقطر 400 مللى من محطة بلانة إلى قرية أبو سمبل.

وإستكمل أعضاء وحدة حياة كريمة جولتهم بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية قورتة 2 والتى شملت تفقد مشروع المجمع الزراعى بالقرية بنسبة تنفيذ 80 % ، بجانب تفقد مشروع المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 95 % .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة دخول أى موقع خدمى يتم نهو أعمال الإنشاء أو التطوير أو رفع الكفاءة به للخدمة وتشغيله حتى يستنى للمواطنين جنى ثمار هذه الإنجازات ، مع سرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية بالقرى المستهدفة ، ورفع تراكمات ونواتج أعمال الحفر أولاً بأول من الشوارع ، بجانب وضع العلامات التحذيرية أمام مواقع تنفيذ المشروعات ، وإتباع قواعد الأمان والسلامة المهنية بها ، وهو الذى يتكامل مع إعادة الشئ لأصله وتنسيق المواقع بشكل جمالى وحضارى بما يليق ويتناسب مع الإنجازات التى تشهدها قرى حياة كريمة.

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".