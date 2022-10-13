فريق جراحى ببنها التعليمى ينقذ حياة طفل ويستأصل طحال متهتك بعد حادث تصادم

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بمستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية، فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، واستئصال طحال متهتك بالبطن إثر حادث تصادم.

وأوضحت المستشفى فى بيان لها، أنه قام فريق الجراحة بقيادة الدكتور محمد غريب، زميل مساعد الجراحة العامة، بإجراء عملية استكشاف جراحى واستئصال طحال متهتك بالبطن لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث حضر بالإسعاف إثر إصابة بالبطن نتيجة لحادث تصادم.

وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية وكل الفحوصات بداية من تحاليل الدم إلى أشعة مقطعية على البطن والحوض، والتى أظهرت إصابة بالغة بالطحال يتوجب معها التدخل الجراحى السريع.

وبالفعل تم إدخال الطفل العمليات مع تحضير الدم وتم عمل استكشاف جراحى واستئصال الطحال واستقرار حالة الطفل، وهو حاليا بالعناية الجراحية بالمستشفى تحت العلاج والملاحظة.