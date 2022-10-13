فارس.. قرية صديقة للبيئة على ضفاف النيل فى أسوان "صور"

أسوان – عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" ألبوم صور من قرية فارس بمحافظة أسوان، والتى تبعد أكثر من 800 كيلو متر جنوب العاصمة القاهرة، حيث تطل على نهر النيل مباشرة بمحافظة أسوان، وتشتهر بأنها واحدة من القرى الزراعية المنتجة والقرى النظيفة أيضا، وهو ما جعلها مرشحة لتكون قرية نموذجية صديقة للبيئة.

قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو واحدة من القرى البيئية النموذجية، وعلى أرضها تبذل الدولة جهوداً كبيرة تتمثل في مشروعات تنمية وتطوير ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

القرية تقع على الضفة الغربية من النيل ويحدها النهر من الجهة الشرقية والصحراء وطريقها من الجهة الغربية، وتتميز بيوت القرية بالاتساع المسطح، فهى مبنية من الطوب اللبن البسيط ويتكون المنزل من غرف مسقوفة وحوش مفتوح يمكن أن ينام أهل المنزل في العراء داخل المنزل خلال فصل الصيف دون الحاجة إلى مكيفات وأجهزة تبريد، كما أن السكان يعتمدون على الأشجار ويستظلون تحتها للوقاية من الشمس والحر ويوجد تحت الأشجار "الزير" المصنوع من الفخار لشرب مياه نقية باردة، والأهالى يعتمدون على الطبيعة بشكل كبير ويستغنون عن بعض التكنولوجيا الحديثة التى من شأنها استنزاف الثروات وإهدار الطاقات.

والقرية أيضاً حباها الله بالخيرات الطبيعية من الزراعات المختلفة، وذلك بسبب موقعها المطل على نهر النيل مباشرة، والزراعة هى المهنة الأساسية لسكان القرية بجانب الاعتماد على التجارة والصيد في مياه النيل، ومن أبرز الزراعات التى تشتهر بها القرية هى، النخيل والمانجو والليمون والقمح وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى، وهذه العوامل الطبيعة النظيفة تجعل الإنتاج الزراعى للثمرات عالى الجودة ونقى ويعتمد معظم التجار على إنتاج فارس من المحاصيل المختلفة.

"فارس" جديرة لتكون من القرى النموذجية النظيفة لأنها خالية تماما من المصانع التى تضر بالبيئة وهو ما أهلها لإقامة مشروع الطاقة الشمسية الجديد على أرضها، وهو أيضا مشروع صديق للبيئة منتج للطاقة النظيفة.



الأشجار والخضرة فى قرية فارس



الزراعة فى القرية



الصيد فى قرية فارس



الطاقة الشمسية



ألعاب الأطفال فى المناسبات بالقرية



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



الممشى السياحى النموذجى



أهالى القرية



ثمار المانجو فى القرية



محور كلابشة وقت الغروب



مدخل القرية البرى



مدخل القرية من جهة النيل



مشروعات إسكان



مشروعات حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة فى القرية