غرفة تجارة الإسكندرية تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها بمشاركة رجال الأعمال

كتب إسلام سعيد

أعلن أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، عن اطلاق احتفالات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية فى مصر والمنطقة العربية والافريقية، ومن اعرق الغرف التجارية على مستوى العالم.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ، أن الفعاليات تستمر على مدى يومين بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والافريقية والأوروبية وأكثرمن 1000 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.

يشارك في الاحتفالية الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وداريو جالينا نائب رئيس اتحاد الغرف العالمية، رئيس غرفة التجارة بتورينو، ومحمد شقير نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورفعت إيثارأوغلو نائب رئيس الغرف الأوروبية، رئيس اتحاد الغرف التركية ومونيكا روكا ابريتشب، نائب رئيس الأسكامي، ورئيس غرفة برشلونة. وعبد القادر الخسيسي، نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي.