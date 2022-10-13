اليوم السابع
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عون يعلن موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:27 م
عون يعلن موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل ميشال عون
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأشار عون إلى أن من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
 
وأضاف عون إلى أن لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة.
 
وأشار عون إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، وأكد عون أنه سيكون على شركة توتال البدء بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبل.

لبنان

إسرائيل

ترسيم الحدود



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