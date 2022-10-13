علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف تحتفل بذكري حرب أكتوبر والمولد النبوى

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف والذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية والدكتورة هبة عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمستشار العسكري لمحافظة بني سويف، والشيخ رضا عبد الحليم مدير منطقة الوعظ بالأزهر الشريف، والدكتور أيمن محروس أستاذ علوم الفضاء بالجامعة المصرية اليابانية، والدكتور أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين والدكتور وليد مصطفى رضوان رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية لوكالة الفضاء المصرية .

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة على إقامة الاحتفالات في كافة المناسبات لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء للأسرة، ومن ثم للجامعة والوطن.، فضلاُ على أنها تعد فرصة للطلاب لاستعراض مواهبهم في كافة المجالات والتي تحقق للطلاب نمواً مهارياً لا يستطيع الحصول عليه داخل القاعات الدراسية، لافتاُ إلى أن تلك الاحتفالات يستطيع الطالب من خلالها اكتساب خبرات إيجابية من غيره من خلال التفاعل فضلاُ عن الكشف عن مواهب وإمكانات وميول الطلاب الجدد في شتى مجالات الأنشطة.

وصرح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية بأن اللقاء يأتي في إطار توصيات رئيس الجامعة بتعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية الوازع الديني لدى طلاب ، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تضمنت الترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بأقسام وبرامج الكلية المختلفة واللوائح والأنظمة المعمول بها وفرص العمل المتاحة لهم بعض التخرج وتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية المتنوعة المتاحة لهم داخل الكلية.‏