"عزيزى يا عزيزى".. زلة لسان تحرج الملك تشارلز خلال أول لقاء أسبوعى مع ليز تراس

وكالات الأنباء

لفت ترحيب الملك تشارلز الثالث برئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الانتباه، فى أول لقاء أسبوعى لهما، حسبما نقلت "روسيا اليوم"

واستقبل الملك البالغ من العمر 73 عاما، تراس، الأربعاء، فى قصر باكنجهام، بعد الانتقادات الشرسة التى تعرضت لها مؤخرا بشأن سياساتها الضريبية.

وبدأت اجتماعاتهما التى تعقد مرة واحدة فى الأسبوع، بداية مثيرة للدهشة، مع زلة لسان تشارلز الواضحة، والتي تم توثيقها بالكاميرا.

ففي البداية وجهت رئيسة الوزراء التحية قائلة: "جلالة الملك. من الجيد رؤيتك مرة أخرى".

ورد تشارلز مبتسما: "عدت مرة أخرى؟"، فترد تراس: "إنه لمن دواعي سروري العظيم".

لكن تشارلز، الذى كان يتطلع على ما يبدو لملء صمت قصير محرج، قال: "عزيزى يا عزيزى، " قبل المتابعة بسرعة بـ "على أى حال ... الآن ...".

وفي الشهر الماضي، تحدث الملك تشارلز ورئيسة الوزراء تراس لفترة وجيزة خلال لقاء خاص بعد وفاة الملكة إليزابيث. لكن أمس التقى الثنائي مرة أخرى في أول لقاء أسبوعي لهما، وهو تقليد حافظت عليه الملكة الراحلة طوال فترة حكمها التى استمرت 70 عاما.