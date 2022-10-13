اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"عزيزى يا عزيزى".. زلة لسان تحرج الملك تشارلز خلال أول لقاء أسبوعى مع ليز تراس

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:25 ص
"عزيزى يا عزيزى".. زلة لسان تحرج الملك تشارلز خلال أول لقاء أسبوعى مع ليز تراس الملك تشارلز
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لفت ترحيب الملك تشارلز الثالث برئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الانتباه، فى أول لقاء أسبوعى لهما، حسبما نقلت "روسيا اليوم"

واستقبل الملك البالغ من العمر 73 عاما، تراس، الأربعاء، فى قصر باكنجهام، بعد الانتقادات الشرسة التى تعرضت لها مؤخرا بشأن سياساتها الضريبية.

وبدأت اجتماعاتهما التى تعقد مرة واحدة فى الأسبوع، بداية مثيرة للدهشة، مع زلة لسان تشارلز الواضحة، والتي تم توثيقها بالكاميرا.

ففي البداية وجهت رئيسة الوزراء التحية قائلة: "جلالة الملك. من الجيد رؤيتك مرة أخرى".

ورد تشارلز مبتسما: "عدت مرة أخرى؟"، فترد تراس: "إنه لمن دواعي سروري العظيم".

لكن تشارلز، الذى كان يتطلع على ما يبدو لملء صمت قصير محرج، قال: "عزيزى يا عزيزى، " قبل المتابعة بسرعة بـ "على أى حال ... الآن ...".

وفي الشهر الماضي، تحدث الملك تشارلز ورئيسة الوزراء تراس لفترة وجيزة خلال لقاء خاص بعد وفاة الملكة إليزابيث. لكن أمس التقى الثنائي مرة أخرى في أول لقاء أسبوعي لهما، وهو تقليد حافظت عليه الملكة الراحلة طوال فترة حكمها التى استمرت 70 عاما.

 


الملك تشارلز

بريطانيا

ليز تراس

الملك تشارلز الثالث

رئيسة الوزراء البريطانية



الموضوعات المتعلقة

الملك تشارلز يشكر الفرق المشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث ونقل نعشها.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:52 ص

قصر باكنجهام يعلن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:45 م

ملامح حفل تتويج الملك تشارلز المنتظر.. التتويج يجرى بعملية اسمها "الجرم السماوى".. إلغاء الطقوس القديمة.. تقليص 3 ساعات من وقت الاحتفال.. تخفيض 6000 شخص من عدد الحضور.. والأمير وليام يلعب دورا محوريا فى التنظيم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:30 م

يشير لصلابتها.. كتاب جديد يزعم أن الملك تشارلز كان يطلق لقبا سريا على ميجان ماركل

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:00 م

عملات بريطانية غير متوجة.. صورة الملك تشارلز الثالث بدون تاج تزين النقود الجديدة

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة