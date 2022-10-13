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"عايز أروح الحمام".. عصابة تسرق السيارات من معرض بحيلة ماكرة.. تفاصيل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:00 ص
"عايز أروح الحمام".. عصابة تسرق السيارات من معرض بحيلة ماكرة.. تفاصيل سرقه سياره - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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"عايز أروح الحمام" بهذه الجملة استطاع لص الدخول لمعرض سيارات في الغربية، ثم الاستعانة بزملائه وسرقة سيارتين، حيث تم القبض على اللصوص واعترفوا بجريمتهم.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من مالك معرض سيارات كائن بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا من الخفير الخاص وأخبره بحضور شخص مجهول للمعرض وطلب منه دخول دورة المياه فسمح له بالدخول وأثناء ذلك فوجئ بحضور ثلاثة أشخاص ملثمين وطلبوا منه مفاتيح السيارات المتواجدة بالمعرض ولدى رفضه تعدوا عليه بسلاح أبيض، واستولوا على مفاتيح سيارتين وقاموا بإستقلالهما والهرب بهما.
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 6 متهمين (5 أشخاص، مالك معرض سيارات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة " بسيون – قطور ). 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط خمسة منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين (مالك المعرض) لوجود خلافات مالية بينه ومالك المعرض المستولى منه على السيارتين، وأرشدوا عن (قطعتى سلاح أبيض - السيارتين المستولى عليهما).
 
 

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