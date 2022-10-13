طب كفر الشيخ ينظم المؤتمر العلمي الأول لقسم الأمراض الصدر بمشاركة الجامعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قسم الأمراض الصدرية في كلية الطب جامعة كفرالشيخ مؤتمر علمي بعنوان "المؤتمر العلمي الأول لقسم الأمراض الصدرية"، وذلك اليوم الخميس، بمشاركة عدد من أساتذة طب الأمراض الصدرية ورؤساء الأقسام من جامعات "بنها - القاهرة - المنوفية - المنصورة - طنطا - الزقازيق - بني سويف" وأطباء الصدر بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور هاني حسين أستاذ أمراض الصدر بكلية طب كفر الشيخ، والرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور محمد حنتيرة أستاذ أمراض الصدر وعميد كلية طب جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عماد صدقة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.

في بداية انطلاق المؤتمر رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي بالمشاركين، متمنيا أن يعود المؤتمر بالنفع على الجامعة والقطاع الطبي بشكل عام، من خلال التعرف على كل جديد ومثمر وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات الطبيةالآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة التي تواكب مجريات الخدمة الطبية المتطورة.

ووجّه رئيس الجامعة، التحية للمشاركين بالمؤتمر، كما وجه الشكر لإدارة كلية الطب المنظمين للمؤتمر، معربًا عن أمله أن يصل المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة تحقق الهدف من إقامته في ربط التجارب البحثية بالواقع وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مجال التحديات المعاصرة للرعاية الطبية لتقديم رعاية صحية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ المؤتمر شارك فيه نخبة من أساتذة طب الأمراض الصدرية ورؤساء الأقسام من عدد من الجامعات ، لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم الأمراض الصدرية ، وتطوير أساليب البحث العملي، مؤكدًا أنّ تبادل الخبرات يمثل واحدًا من الركائز الأساسية المهمة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تحرص جامعة كفرالشيخ على تحقيقها.



تكريم عدد من الاطباء



تكريم عدد من المشاركين



جانب من الحضور



رئيس الجامعة وعدد من اساتذة امراض الصدر