طب بيطرى بنى سويف تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية الطب البيطري جامعة بني سويف احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بحضور الدكتور صبري تمام عميد الكلية، والدكتور عرفة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نرمين عاطف الشيمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد نسر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسط حضور لافت من الطلاب الجدد والقدامى.

من جانبه، دعا الدكتور منصور حسن الطلاب للمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية والتي تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب في فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وأشار الدكتور صبري تمام، إلى افتتاح معرض فني لأعمال عشيرة الجوالة على هامش الاحتفال، مشيراً إلى أن الاحتفال تضمن عدد من الفقرات الفنية والترفيهية التي تستهدف اكتشاف مهارات الطلاب الجدد في كافة المجالات، وشجع الطلاب على الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية والاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي بجانب الأنشطة الطلابية المتنوعة.