ضبط 50 طن أرز شعير لبيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن الحملة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق، بالاشتراك مع مباحث التموين بكفر الشيخ، والإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط 50 طن أرز شعير بدون موافقة على التخزين بغرض إعادتها للبيع فى السوق السوداء، وضبط 24000 كيس مقرمشات بدون بيانات وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأضاف الهابط، أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ يتابع تطبيق قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بوجوب توريد الأرز الشعير للعام الحالى، وقرارات حظر تداول الأرز إلا من خلال المنافذ المعتمدة.