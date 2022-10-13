اليوم السابع
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ضبط 164 قطعة سلاح نارى و404 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:01 م
ضبط 164 قطعة سلاح نارى و404 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (164) قطعة سلاح نارى ، (404) قضايا مخدرات وتنفيذ (88499) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد (18) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط عدد (36) قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 40 متهم لعدد 16 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (7238) حكما قضائيا متنوعا.
 
 

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