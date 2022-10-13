ضبط 140 بطاقة تموينية مجمعة للاستيلاء على السلع وربع طن منظفات منتهية الصلاحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات لمراقبة الأسواق والأسعار والسلع المدعمة من الدولة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بالإشتراك مع مباحث التموين تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بناحية أرمنت الحيط.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملات لمكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع، حيث تم ضبط عدد 140 بطاقة تموين للحيازة والتجميع بغرض الاستيلاء على السلع المدعمة والتربح غير المشروع، وضبط مخزن منظفات غير مرخص لحيازته ربع طن منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، كما تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والمخازن والمحلات التجارية، ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع، حيث تم ضبط 420 زجاجة مشروبات كحولية علامات تجارية مقلدة بمخزن غير مرخص.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفى، أنه خرجت الحملات تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد ربيع وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وتم ضبط صاحب مخزن لحيازته عدد 420 زجاجة لتر مشروبات كحولية علامات تجارية مقلدة بمخزن غير مرخص، وتحرر محضر جنح ضد "ا ا س"، كما تم تحرير عدد 3 محضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، و2 عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.