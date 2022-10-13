ضبط موظف استولى على مليون جنيه من 4 مواطنين بزعم توظيفها

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بسوهاج من ضبط موظف عام يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل لقيامه بالنصب على 4 مواطنين والإستيلاء منهم على مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو "علاء ا م م" 44 سنة صاحب ومدير شركة لصيانه الأجهزة الكهربائية "3" آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من موظف بسوهاج ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "1.000.000" مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.