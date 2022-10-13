ضبط شخص اعتدى على حماة بسكين فى الغربية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوبًا بعنوان (إعتداء زوج على حماه أثناء إنقاذه ابنته من بطش زوجها بالغربية) متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من زوج نجلته لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من (أحد الأشخاص "المجنى عليه"، مقيم بدائرة القسم) بإتهامه لزوج نجلته ( سمسار عقارات - مقيم بذات الناحية) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته بجرح قطعى بالرأس، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة على أثر خلافات عائلية بين المتهم وزوجته "نجلة المجنى عليه".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.