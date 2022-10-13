ضبط جبن مخالف شروط التخزين ودقيق فى حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بناء علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية تشكلت من مفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عادل الكفافى، مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد السنوسي، ووحيد ميشيل، وجورج غطاس من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب احد محلات للبيع بالجملة لحيازته 1350 علبة جبنة زنة 250 جم مخالفة لاشتراطات التخزين وعمل مخالفة له.
كما تم ضبط صاحب مخبز سياحي لحيازته كمية قدرها 10 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50كجم باجمالي 500كجم لكتابة البيانات بطريقة الجداول والتلاعب بالبيانات مدخلين الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.
كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار، وكذا تم الانتهاء من استيفاء محضر تابع لمحافظة البحيرة، وحرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة.
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