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ضبط المتهم بالتعدى على حماه بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية فى المحلة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:15 ص
ضبط المتهم بالتعدى على حماه بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية فى المحلة كلبش - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكن الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية من ضبط المتهم بالتعدى على والد زوجته بسلاح أبيض وإصابته بجروح متفرقة بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد الشهاوى مأمور قسم ثان المحلة بورود اشارة من مستشفى المحلة العام بوصول مواطن يدعي" م.م" 65 سنة مصاب بجروح قطعية بالرأس.

وبالفحص تبين قيام زوج نجلته بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بعدما تدخل المجنى عليه لحل خلافات أسرية بين المتهم وزجته، فقام المتهم بالتعدى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 18495 لسنه 2022، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



 

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

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