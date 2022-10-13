صندوق النقد الدولى: الاستثمار فى طاقات الشباب ضرورة فى القارة الأفريقية

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، أن أبرز نقاط القوة فى القارة الأفريقية هو عنصر الشباب، لافتة إلى أن الاستثمار فى الشباب هو الأهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى خلال مؤتمر صحفى ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الدول الأفريقية مطالبة بدعم اتفاقيات التعاون البينى إلى جانب الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولى المستمر للدول.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.