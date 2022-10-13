اليوم السابع
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شعبة السيارات: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم يوفر احتياطي دولارى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:47 م
شعبة السيارات: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم يوفر احتياطي دولارى
محمد شعلان

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أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مشروع قانون مجلس الوزراء بشأن إعفاء استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم، إيجابي، وله مزايا للعديد من الأطراف لمواجهة الأزمات التي نمر بها، فضلا عن استفادة الدولة من المصريين بالخارج.
 
وأضاف علاء السبع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، أن ما سيحوله المصريين بالخارج في شكل وديعة بدون عوائد لمدة خمس سنوات سيحقق رقما جيدا من العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا القانون سيساعد في توفير احتياطي جيد من العملة الصعبة.
 
وكان قد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنفوجرافا خاصا بشأن تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم ، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

شعبة السيارات

الغرفة التجارية

استيراد السيارات

قرارات مجلس الوزراء



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