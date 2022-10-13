شعبة البرامج الخاصة بتربية بنى سويف تنظم حفلا للطلاب الجدد وتكرم المتميزين

بنى سويف هانى فتحى

نظمت شعبة البرامج الخاصة بكلية التربية جامعة بني سويف حفلا لاستقبال الطلاب الجدد تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بحضور الدكتور محمد حماد عميد الكلية، والدكتورة هبة مصطفي، والدكتور جمعة تهامي والدكتورة هالة السنوسي وكلاء الكلية، والدكتور وليد عبد الحليم المنسق العام للبرامج الخاصة وحضور طلابي متميز.

وشملت فعاليات الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والثقافية والأدبية، فضلاُ عن فقرة خاصة لاستعراض مهارات الطلاب الجدد والقدامى الملتحقين بالبرنامج الخاص باللغة الإنجليزية، كما شملت الفعاليات تكريم الطلاب المتميزين في البرامج الخاصة وإهدائهم شهادات تقدير ودروع.

وأكد الدكتور منصور حسن على أهمية التوسع في إنشاء البرامج الخاصة بمختلف الكليات من أجل تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمة التعليمية، وإحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعى، بالإضافة إلى تأهيل خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولي، فضلاً عن صقل الطلاب علميًا ومهاريًا.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد حماد الطلاب الجدد على قبولهم بالبرنامج الخاص بالكلية مؤكداً أن مهنة المعلم من أرقى وأعظم المهن، لافتاً إلى أن البرامج الخاصة داخل الكلية تتيح للطلاب الملتحقين بها فرص أفضل في سوق العمل خاصة المدارس الدولية.