"شباب كفر الشيخ" تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بنادى المعلمين بمطوبس بمشاركة 25 من أعضاء عشائر الجوالة بمراكز شباب " بنى بكار، القنى، الروضة، عمرو، منية المرشد " برعاية، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، مهامه فى بداية الإصابة، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب والتنفس ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعى، والتعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، اغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.



كما تناولت الدورة تعريف الإسعافات الأولية، والخطوات الأولية أو المساعدات الأولية لتعرض الشخص لحادثة أو إصابة طارئة، حتى النقل إلى المستشفى والطبيب المختص لفحصه ومعرفة حالته كذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه، تدريب قدمه احمد عطيه، القائد الكشفى، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، متابعة عبدالفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالإدارة العامة للشباب.







الحضور في التدريبات



جانب من الدورة للشباب والرياضة



جانب من الدورة



شباب كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب مطوبس







