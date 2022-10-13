سويسرا تخطط لفرض غرامات على المخالفين لحظر "البرقع"

وكالات

تخطط الحكومة السويسرية لفرض غرامات تصل إلى 1000 فرنك (حوالي ألف دولار) على الأشخاص الذين يخالفون الحظر المفروض على تغطية الوجه في الأماكن العامة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وهذا الإجراء جزء من مشروع قانون أرسل إلى البرلمان يوم أمس الأربعاء، في إطار إجراءات تنفيذ ما سمى بمبادرة "حظر البرقع" التي أطلقتها أحزاب اليمين، والتي حازت على أغلبية ضئيلة خلال استفتاء على المستوى الوطني نظمته سويسرا في عام 2021.

وعلى الرغم من أنه يسمى "حظر البرقع"، إلا أنه ينطبق، كذلك على مشجعي كرة القدم أو المتظاهرين الملثمين تماما مثلما ينطبق على المرأة المنقبة.

وقد تم تقليص قيمة الغرامات بعد إجراء مشاورات، وأصبح الحد الأقصى لها 1000 فرنك بدلا من 10000 فرنك، بعد أن اعتبر المبلغ الأوّل غير متناسب.وسيتم تنفيذ الحظر من خلال سن قانون جديد بدلا من إدخال تعديلات على قانون العقوبات الساري حاليا، كما هو مقترح في الأصل. وتقول الحكومة إن هذا أكثر ملاءمة لضمان احترام النظام والأمن العام.

ووفقا لمشروع القانون الجديد يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة. كما يجب أن تترك الأعين والأنف والفم مكشوفة. وبامكان مشجع كرة القدم، على سبيل المثال، ارتداء قبعة أو غطاء للرأس، ولكن ليس قناعا للتخفي. وقد ترتدي المرأة الحجاب، ولكن ليس النقاب، الذي يُظهر العينين فقط، أو البرقع الذي يغطي الرأس كله.

وسيطبق الحظر في جميع الأماكن العامة أو الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها. وتشمل هذه الأماكن المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية.