سقوط صاحب مصنع بدون تراخيص فى منشأة ناصر

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، في القبض على صاحب مصنع كابلات بطاريات سيارات بمنطقة منشأة ناصر لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول السلع المغشوشة والمقلدة، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع كابلات بطاريات سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المصنع "بدون ترخيص"، وقيامه بتصنيع أسلاك الكهرباء الخاصة ببطاريات السيارات مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (2300 متر أسلاك وكابلات كهربائية - 500 كيلو جرام بلاستيك خام لتغليف الكابل "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- ماكينتى لف وسحب أسلاك – إسطوانة غاز).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.