سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالجيزة والإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، في تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" بمحافظتى الجيزة والإسكندرية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية- أحدهما تم احتجازه على ذمة إحدى القضايا") بارتكاب العديد من وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الآخر حال استقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبمواجهته اعترف باشتراكه مع المتهم الثانى فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" وقيامهما بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة، وأقر بتصرفهما فى السيارات لدى عملائهم (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، تم ضبطهم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والإسكندرية.

وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، وأرشد اثنين من العملاء عن عدد 3 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى وأرشدا عن أخرى مقطعة لأجزاء، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.