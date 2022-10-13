روسيا تعلن إجلاء المدنيين من خيرسون بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية المضادة

كتب أحمد عرفة

أعلنت روسيا عن إجلاء المدنيين من خيرسون بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية المضادة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو ينس ستولتنبرج، أن أى استخدام من قبل روسيا للسلاح النووى سيغير طبيعة النزاع فى أوكرانيا وسيتطلب الرد فورا، مشيرا إلى أن الناتو سيواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك مئات من الطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للطائرات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد الأمين العام أنه تم الاتفاق على تعزيز الدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وأشار الأمين العام أنه تم اتخاذ قرارات بزيادة مخزون الذخيرة والمعدات العسكرية، مضيفا إلى أن تدريبات الحلف للردع النووى ستحافظ على السلام، مشيرا إلى أن دول الناتو تتشاور وتنسق حول التهديدات النووية الخطيرة لبوتين.

بدوره، قال مسئول الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إنه سيتم إبادة الجيش الروسى إذا استخدم سلاحا نوويا فى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة العربية.