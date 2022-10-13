رفع التراكمات بالمقلب الوسيط ونقله إلى الظهير الصحراوى الشرقى بمركز سمالوط بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات والانارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.
وفي هذا السياق، تابع أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط تنفيذ أعمال رفع المقلب الوسيط بغرب المدينة ونقله إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي، وذلك ضمن خطة المركز في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، مؤكدا على الاستمرار في رفع وإزالة كافة تجمعات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من المقلب ونقلها إلى الظهير الصحراوي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.
كما تابعت الوحدة المحلية الحالة العامة للمعدات بالحملة الميكانيكية للتأكد من انتظام العمل ومتابعة الحالة العامة للمعدات.
رفع التراكمات بالمقلب الوسيط ونقله إلى الظهير الصحراوى الشرقى بمركز سمالوط بالمنياالخميس، 13 أكتوبر 2022 02:24 م
مشاركة
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات والانارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.
الموضوعات المتعلقة
محافظ المنيا يتابع معدلات ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:14 م
محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات بالقطاعات الخدمية المختلفةالخميس، 13 أكتوبر 2022 11:53 ص
محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الأسواق والمواقف بقرى حياة كريمةالأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:10 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة