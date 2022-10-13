رعاية شباب جامعة الأقصر تشارك فى ملتقى مجالس اتحادات الكليات بالإسكندرية

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأقصر، فى فوج ملتقى مجالس اتحادات الكليات على مستوى الجامعات المصرية، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، تحت عنوان "كفاءات مصرية" بمشاركة 350 شابا من رؤساء اتحادات الجامعات، خلال الفترة من (9-13) أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن إدارة الاتحادات الطلابية شاركت فى المرحلة الأولى للملتقى، والذي ضم عدداً من ورش العمل المتخصصة شملت ما يلى:- "الثقافية والإعلامية، العلمية والتكنولوجيا، الإجتماعية" وغيرها، وذلك من خلال محاضرين متخصصين في أنشطة اللجان داخل الجامعات المصرية.

وأضاف مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، فى بيان صحفى، أن ورش العمل تهدف إلى صقل خبرات الطلاب المشاركين عن طبيعة عمل اللجان لتحقيق أكبر استفادة لنقلها لزملائهم داخل الكليات، والخروج بتوصيات متنوعة ستعرض في ختام الملتقى، حيث جاءت مشاركة الجامعة في الملتقى، تحت إدارة ذكاء محمد صبري، وإشراف مصطفى عبدالفضيل، مدير رعاية الشباب بكلية السياحة والفنادق.

وفى نفس السياق نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الأقصر، قافلة طبية من كلية الطب بقرية البغدادي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء حامد، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة.

وشارك في القافلة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، في التخصصات الطبية؛ النساء والتوليد، والأطفال، القلب، الصحة العامة، الجراحة العامة، باطنة عامة، والرمد، وقدمت القافلة الخدمات الطبية لأكثر من 1500 حالة، وتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية عن الإدمان، وفيروس كورونا وبعض الأمراض المزمنة والتوعية الأسرية، حيث يأتي ذلك فى إطار اهتمام جامعة الأقصر بخدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالى الأقصر.