وقال رئيس وزراء العراق -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم الخميس، "فى الوقت الذى ندعم فيه استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضًا قاطعًا أى محاولة لعرقلة المسار الديمقراطى".

وكانت خلية الإعلام الأمنى، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها إلى قصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا.

وذكرت الخلية أن الصاروخ الأول سقط خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، والثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع فى باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى.

وأوضحت أن هناك مناطق تكرر عليها القصف الذي أصيب فيه ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب في الأجهزة الأمنية، وتضرر عدد من العجلات المدنية والمبانى.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بجمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد.