وقال ميخلسون - خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، إن أسعار الغاز العالمية ستظل مرتفعة على الأقل حتى عام 2026 إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي، فقطاع الغاز العالمي يتطلب استثمارات عاجلة.

وانطلقت في العاصمة موسكو أمس الأربعاء، فعاليات وأعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" وسط مشاركة دولية فعالة، إذ تعد روسيا من كبار منتجي ومصدري موارد الطاقة في العالم.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى حتى 14 من أكتوبر الجاري، وتتضمن فعاليات متعددة منها ورشات عمل ومحاضرات وجلسات حوار، ويشارك في الأعمال شخصيات من روسيا ودول أجنبية ورؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون العديد من الشركات الروسية والعالمية.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تواجه فيه أسواق النفط العالمية ضغوطات في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب دخول اقتصادات عالمية في حالة الركود.